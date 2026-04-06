Движение некоторых автобусов изменится в центре Москвы из-за пасхальной службы

Движение автобусов м6 и с755 скорректируют 11 апреля в связи с проведением пасхальной службы в храме Христа Спасителя. Об изменениях предупредила пресс-служба Дептранса Москвы.



По данным департамента, с 14:15 рейс с755 будет следовать от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", минуя станцию "Новохохловскую". В свою очередь, м6 также будет следовать этим маршрутом с 16:00, не заезжая на Дангауэровку.

В связи с этим горожан призвали пользоваться рейсом м5, Сокольнической линией метро, МЦК и МЦД Новохохловская. Еще одной альтернативой могут стать автобусы м7, т63, 51 и 766, которые отправляются от метро "Таганская" по Нижегородской улице.

"Также пользуйтесь автобусами с679, 690, 695 от метро и МЦД Авиамоторная по Авиамоторной улице и т53 от Библиотеки иностранной литературы по шоссе Энтузиастов", – заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные остановки электричек на Пасху. Отмечалось, что некоторые пригородные составы будут делать дополнительные остановки на станциях, находящихся рядом с храмами и мемориальными местами.

Например, на Белорусском направлении такими станциями будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.

