Mothership: житель Сингапура вернулся из поездки и обнаружил в своей постели незнакомку

06 апреля, 09:33

Житель Сингапура вернулся из поездки и обнаружил в своей постели незнакомку

Фото: depositphotos/zhudifeng​

Житель Сингапура вернулся из поездки в Китай и обнаружил в своей постели обнаженную женщину, которую до этого инцидента не знал. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mothership.

Мужчина вместе с женой отправился в феврале в Китай, чтобы вместе с родными встретить Новый год по лунному календарю. В начале марта он вернулся в Сингапур и был удивлен, когда заметил в своей комнате женщину, лежавшую в кровати с обнаженной грудью.

Девушка испугалась и попросила мужчину выйти. После этого она оделась и оперативно вышла из помещения. Житель Сингапура из-за случившегося решил позвонить арендодателю, чтобы прояснить ситуацию. Тот, в свою очередь, заявил, что в комнате отдыхала подруга домработницы.

Арендодатель рассказал, что девушка работала массажисткой и не успела на последний поезд до дома. В результате она осталась ночевать в свободной комнате.

"Слава богу, жена не вернулась со мной, иначе у меня были бы серьезные проблемы", – заявил мужчина.

Ранее суд в китайской провинции Хэнань заставил женщину по имени Ню На извиняться перед мужем и его любовницей. По данным СМИ, она уличила супруга в измене, поэтому решила отомстить ему за предательство. Она размещала в соцсетях публикации с ироничными комментариями в адрес мужа и его любовницы.

В одной из публикаций женщина рассказала про измену и обозначила, где работает мужчина. В результате он подал в отношении жены судебный иск и выиграл разбирательство. Женщину вынудили в течение 15 дней публиковать в Сети извинения, которые будут проверяться инстанцией.

