Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 09:45

Общество
Главная / Новости /

Юрист Курбаков: за оскорбление сотрудника начальству грозит штраф или увольнение

Фото: depositphotos/NatashaFedorova

Штрафные санкции до 200 тысяч рублей либо увольнение грозят начальству за оскорбления сотрудника. Об этом предупредил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

Как пояснил эксперт, в случае подачи работником соответствующего заявления руководство обязано провести служебное расследование. Подтверждение факта оскорбления может привести к дисциплинарным мерам, а также к выплате компенсации за унижение чести и достоинства в неприличной форме.

В соответствии с законодательством такой проступок влечет за собой административный штраф, размер которого для граждан составляет 5 тысяч рублей, 50 тысяч – для должностных лиц и 200 тысяч – для юридических лиц, уточнил Курбаков.

Более того, сотрудник имеет право обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовать возмещения морального вреда, продолжил юрист. Причем при наличии угроз, шантажа или других противоправных действий работник может привлечь обидчика к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ.

В свою очередь, административная ответственность может ожидать работодателя в случае незаконного вызова сотрудника на работу в выходной или праздничный день. Как уточнял ранее Курбаков, привлечение к труду в нерабочие дни возможно только с согласия самого работника.

При этом данные правила не распространяются на беременных женщин и несовершеннолетних, поскольку они полностью освобождены от работы в вышеуказанные дни. В частности, инвалидов и женщин с детьми до трех лет можно вызвать только при наличии их письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика