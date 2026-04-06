06 апреля, 08:34

Общество

Россиянам выплатят большую часть зарплаты во второй половине мая

Заработная плата во второй половине мая у россиян будет больше, чем в первой. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру".

Трудовой кодекс предписывает выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц, напомнил эксперт, добавив, что расчет производится с учетом количества рабочих дней в каждой половине месяца.

В частности, в мае 2026 года для пятидневной рабочей недели предусмотрено 19 трудовых дней, тогда как в 2025-м их было 18.

"В первой половине мая будет 9 рабочих дней, во второй половине мая – 10 рабочих дней. Поэтому будет перекос в сторону более высокого размера выплаты за вторую половину мая", – пояснил Балынин.

В случае если оклад составляет 95 тысяч рублей, продолжил доцент, то оплата труда за первую половину следующего месяца составит 45 тысяч рублей (после вычета НДФЛ – 39,15 тысячи), а за вторую – 50 тысяч (за вычетом НДФЛ – 43,5 тысячи).

В свою очередь, в апреле распределение рабочих дней вышло равномерным – по 11 дней в каждой половине. В связи с этим сотрудник с соответствующим окладом может рассчитывать на 47,5 тысячи рублей (за вычетом НДФЛ – 41,3 тысячи) за каждую половину месяца.

Вместе с тем Балынин отметил, что премии и надбавки обычно выписываются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Это может увеличить сумму выплаты, но уже не из-за количества рабочих дней, а из-за конкретного подхода работодателя к системе оплаты труда.

В текущем году майские праздники станут самыми короткими за последние 8 лет, заявляла ранее депутат Екатерина Стенякина. Это связано с длительными новогодними выходными, которые в этом году растянулись на рекордные 12 дней.

В частности, официальными праздничными днями остаются 1 и 9 мая, а остальное зависит от того, как переносятся выходные. Таким образом, в 2026-м россияне будут отдыхать в мае с 1-го по 3-е число (с пятницы по воскресенье) и с 9-го по 11-е число (с субботы по понедельник). Всего – 6 нерабочих дней.

Руководители российских компаний начали урезать своим сотрудникам рабочую неделю

Читайте также


общество

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

