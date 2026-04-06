Россиянам выплатят большую часть зарплаты во второй половине мая

Заработная плата во второй половине мая у россиян будет больше, чем в первой. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру".

Трудовой кодекс предписывает выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц, напомнил эксперт, добавив, что расчет производится с учетом количества рабочих дней в каждой половине месяца.

В частности, в мае 2026 года для пятидневной рабочей недели предусмотрено 19 трудовых дней, тогда как в 2025-м их было 18.

"В первой половине мая будет 9 рабочих дней, во второй половине мая – 10 рабочих дней. Поэтому будет перекос в сторону более высокого размера выплаты за вторую половину мая", – пояснил Балынин.

В случае если оклад составляет 95 тысяч рублей, продолжил доцент, то оплата труда за первую половину следующего месяца составит 45 тысяч рублей (после вычета НДФЛ – 39,15 тысячи), а за вторую – 50 тысяч (за вычетом НДФЛ – 43,5 тысячи).

В свою очередь, в апреле распределение рабочих дней вышло равномерным – по 11 дней в каждой половине. В связи с этим сотрудник с соответствующим окладом может рассчитывать на 47,5 тысячи рублей (за вычетом НДФЛ – 41,3 тысячи) за каждую половину месяца.

Вместе с тем Балынин отметил, что премии и надбавки обычно выписываются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Это может увеличить сумму выплаты, но уже не из-за количества рабочих дней, а из-за конкретного подхода работодателя к системе оплаты труда.

В текущем году майские праздники станут самыми короткими за последние 8 лет, заявляла ранее депутат Екатерина Стенякина. Это связано с длительными новогодними выходными, которые в этом году растянулись на рекордные 12 дней.

В частности, официальными праздничными днями остаются 1 и 9 мая, а остальное зависит от того, как переносятся выходные. Таким образом, в 2026-м россияне будут отдыхать в мае с 1-го по 3-е число (с пятницы по воскресенье) и с 9-го по 11-е число (с субботы по понедельник). Всего – 6 нерабочих дней.

