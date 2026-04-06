06 апреля, 10:34

Происшествия

Командир авиакорпуса Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Фото: mil.ru

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота, генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате авиакатастрофы с участием транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор региона Андрей Чибис.

Он уточнил, что при крушении судна погибли и воины-североморцы. Чибис начал совещание с минуты молчания в память о жертвах этой авиакатастрофы.

Ранее губернатор пообещал, что семьям погибших военных Северного флота окажут помощь и поддержку.

Связь с Ан-26 была потеряна над Крымом 31 марта. Самолет совершал плановый полет. При этом в Минобороны РФ заявили, что поражающего воздействия по воздушному транспорту не было.

На следующий день стало известно, что 7 членов экипажа и 23 пассажира погибли при крушении. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

