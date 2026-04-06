Депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал о реконструкции корпуса школы в Кленове

Реконструированный по современным стандартам корпус школы № 2073 на 350 мест в Кленове готовится к вводу в эксплуатацию, рассказал Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

"Корпус 1972 года постройки полностью преобразился и теперь соответствует самым современным стандартам. Школа получила новую планировку и современное оборудование. Эта школа – важный пункт реализованной в Москве "Народной программы" партии "Единая Россия". Открытие учреждения находится на особом контроле рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры", – подчеркнул депутат.

В здании общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров была проведена масштабная перепланировка, чтобы пространство соответствовало современным образовательным стандартам. Например, были обустроены вестибюль с гардеробными, специализированные и универсальные кабинеты для учеников начальной школы и пятиклассников. Кроме того, появились помещения для группы продленного дня с игровыми зонами.

Помимо этого, теперь школа оснащена магнитно-маркерными досками, интерактивными системами и цифровыми устройствами.

Саблин подчеркнул, что в 2024 году в Кленове при поддержке рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" была открыта новая школа на 300 мест. Это позволило начать реконструкцию старого корпуса, нуждающегося в ремонте.

Рабочая группа была создана депутатом пять лет назад. За это время были решены вопросы по вводу в эксплуатацию более 50 социальных объектов, а в ближайшие два года будут открыты еще около 40.

Ранее в Москве утвердили три проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на тысячу мест. Всего там возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые и общественно-деловой комплексы.

