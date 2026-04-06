06 апреля, 11:46

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал о реконструкции корпуса школы в Кленове

Фото: Кирилл Шашков

Реконструированный по современным стандартам корпус школы № 2073 на 350 мест в Кленове готовится к вводу в эксплуатацию, рассказал Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

"Корпус 1972 года постройки полностью преобразился и теперь соответствует самым современным стандартам. Школа получила новую планировку и современное оборудование. Эта школа – важный пункт реализованной в Москве "Народной программы" партии "Единая Россия". Открытие учреждения находится на особом контроле рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры", – подчеркнул депутат.

В здании общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров была проведена масштабная перепланировка, чтобы пространство соответствовало современным образовательным стандартам. Например, были обустроены вестибюль с гардеробными, специализированные и универсальные кабинеты для учеников начальной школы и пятиклассников. Кроме того, появились помещения для группы продленного дня с игровыми зонами.

Помимо этого, теперь школа оснащена магнитно-маркерными досками, интерактивными системами и цифровыми устройствами.

Саблин подчеркнул, что в 2024 году в Кленове при поддержке рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" была открыта новая школа на 300 мест. Это позволило начать реконструкцию старого корпуса, нуждающегося в ремонте.

Рабочая группа была создана депутатом пять лет назад. За это время были решены вопросы по вводу в эксплуатацию более 50 социальных объектов, а в ближайшие два года будут открыты еще около 40.

Ранее в Москве утвердили три проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на тысячу мест. Всего там возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые и общественно-деловой комплексы.

Собянин: несколько десятков обновленных школ откроется в Москве 1 сентября

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

