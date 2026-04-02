Сергей Собянин рассказал об особенностях реконструкции московских школ

В Москве продолжается реализация программы "Моя школа". Уже реконструировано 55 школьных зданий, а к 1 сентября 2026 года планируется открыть еще несколько десятков. Всего в рамках программы запланировано обновление около 750 школ, рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Реконструкция предполагает комплексное переоснащение – от инженерных систем до учебных пространств. В классах появляются раздвижные перегородки, позволяющие трансформировать помещения под разные форматы занятий. Они выполнены из подвижных модулей с качественной звукоизоляцией. Это особенно актуально для кабинетов иностранных языков, информатики и творческих мастерских.

Кроме того, в современных школах создаются лаборатории с цифровыми микроскопами, мини-теплицами и гидропонными установками.

Особое внимание уделяется техническому образованию. Например, в кабинетах информатики устанавливают наборы для робототехники, станки с числовым программным управлением, а также 3D-принтеры и сканеры. Это позволяет школьникам получать практические навыки в инженерии и программировании.

В спортзале для проведения уроков физической культуры устанавливается инновационное покрытие пола и стен, которое максимально защищает от травм. Также закупается качественное оборудование, в том числе мячи, спортивные маты, платформы для отжиманий с электронным табло и хореографические станки.

Изменения затрагивают и общественные пространства. Библиотеки превращаются в многофункциональные центры для учебы и общения – медиатеки. Актовые залы трансформируются в универсальные пространства, которые могут использоваться как театры, лектории или площадки для мероприятий.

Мобильная мебель и компактные перегородки делают библиотеку универсальным пространством. Ее можно быстро переоборудовать для любых педагогических нужд и мероприятий, создавая оптимальные условия для каждого случая.

Также в школах создаются зоны отдыха с мягкой мебелью, спортивные уголки и тихие пространства для индивидуальной работы, оснащенные небольшими столами, местами для сидения, зарядками и освещением. Обновляются столовые, которые оформляют по принципу городских кафе, с продуманным зонированием и современным оборудованием.

Не менее значимы и "невидимые" изменения. В зданиях модернизируют системы отопления, вентиляции и освещения. Устанавливаются энергоэффективные стеклопакеты, индивидуальные терморегуляторы и системы приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха.

Один из важнейших аспектов обновления школьной среды – внедрение разнообразных пространств, предназначенных для отдыха и общения. В обширных помещениях устанавливается модульная мебель и персональные локеры.

Мэр добавил, что теперь на этажах устанавливаются питьевые фонтанчики, а гардеробные зоны модернизируются для повышения удобства и функциональности, обеспечивая каждому ребенку индивидуальное пространство для хранения одежды.



Отдельное внимание в рамках реконструкции уделяется инженерным системам и энергоэффективности зданий. Собянин отметил, что задача проекта заключается в снижении теплопотерь и оптимизации расходов на отопление и энергоснабжение, чтобы высвобождаемые средства направлялись на улучшение качества образования.

В зданиях полностью обновляется тепловой контур: утепляются кровли и фасады, устанавливаются современные многослойные теплоизоляционные системы, а старые оконные конструкции заменяются энергоэффективными стеклопакетами, которые лучше удерживают тепло.

На входных группах устраняются сквозняки за счет тепловых завес и автоматических доводчиков дверей, формирующих тепловой барьер между улицей и помещением. Чугунные радиаторы заменяются современными батареями с высокой теплоотдачей.

В школах внедряются индивидуальные терморегуляторы, позволяющие настраивать температуру в каждом помещении отдельно, в том числе снижать ее в спортивных залах и поддерживать более комфортный режим в классах младшей школы.

Также полностью модернизируется система вентиляции. Вместо проветривания через фрамуги (горизонтальная верхняя часть окна. – Прим. ред.) используется приточно-вытяжная вентиляция с очисткой и подогревом воздуха. Она обеспечивает циркуляцию воздуха во всех помещениях, включая классы, спортзалы и зоны отдыха. В кабинетах химии, информатики и мастерских устанавливаются автономные вытяжные системы, не связанные с общей вентиляционной сетью.

В классах монтируются профессиональные акустические потолки, поглощающие более 90% шума. В зонах для общения и медиатеках применяются звукопоглощающие панели. Для снижения уровня шума используются виниловые покрытия в учебных помещениях и текстильные – в медиатеках.

Система освещения переводится на светодиодные технологии. Они обеспечивают мягкий белый свет, близкий к естественному дневному, не мерцают и повышают комфорт для глаз. Освещение также используется как элемент дизайна, включая акцентную подсветку и архитектурные световые решения в коридорах.

Навигация внутри зданий становится более детализированной. Информационные указатели размещаются на всех уровнях школы. Внедряется единый диспетчерский центр, обеспечивающий контроль за всеми инженерными системами здания.

Кроме того, повышается уровень безопасности, за счет появления систем видеонаблюдения и оповещения, контроля доступа и металлодетекторов. На прилегающих территориях устанавливаются спортивные площадки, беговые дорожки, зоны отдыха и парковки для велосипедов и самокатов.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 тысячу мест. Всего там возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые и общественно-деловой комплексы.