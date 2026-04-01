Военнослужащие Северного флота погибли при крушении самолета Ан-26 в Крыму

Военнослужащие Северного флота были среди погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Мурманской области, где базируется флот, Андрей Чибис.

Глава региона "от всех жителей Мурманской области и от себя лично" выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, трагедия "отозвалась в сердцах с особой болью".

Военных Северного флота он назвал людьми долга, чести и мужества. Чибис заверил, что семьям погибших окажут помощь и поддержку.

Самолет упал на территории Крыма 31 марта. На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира. Утверждалось, что они все погибли.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. При этом СМИ писали, что Ан-26 якобы врезался в скалу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.