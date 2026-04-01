Новости

Новости

01 апреля, 15:35

Происшествия

Военнослужащие Северного флота погибли при крушении самолета Ан-26 в Крыму

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Военнослужащие Северного флота были среди погибших при крушении транспортного самолета Ан-26 в Крыму. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Мурманской области, где базируется флот, Андрей Чибис.

Глава региона "от всех жителей Мурманской области и от себя лично" выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, трагедия "отозвалась в сердцах с особой болью".

Военных Северного флота он назвал людьми долга, чести и мужества. Чибис заверил, что семьям погибших окажут помощь и поддержку.

Самолет упал на территории Крыма 31 марта. На борту находились 7 членов экипажа и 23 пассажира. Утверждалось, что они все погибли.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. При этом СМИ писали, что Ан-26 якобы врезался в скалу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

