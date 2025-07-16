МЧС заявило об отсутствии выживших при крушении вертолета в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Никто не выжил при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщает в своем телеграм-канале МЧС России со ссылкой на замначальника краевого ведомства Дмитрия Суминского.

Обломки воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан, расположенного в 130 километрах от Охотска. Скалистый участок находится на 900-метровой высоте и окружен лесом.

В настоящий момент спасатели исследуют место ЧП, а также ищут остальные обломки вертолета и бортовые самописцы, которые помогут уточнить детали инцидента.

Согласно предварительным данным, на месте крушения были обнаружены пять тел погибших, добавила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Продолжается расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".

О крушении воздушного судна, пропавшего во время перелета из Охотска в Магадан, стало известно 16 июля.

Предварительно, на борту находились три члена экипажа и два техника. Они летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ.

Поиски вертолета проводила Росавиация. Спасатели вылетели из Магадана на самолете Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Охотска на вертолете Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала внеплановую проверку в отношении авиакомпании "Взлет", которой принадлежал упавший вертолет.