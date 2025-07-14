СК возбудил уголовное дело после пропажи Ми-8 в Хабаровском крае

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи вертолета Ми-8 в Хабаровском крае, сообщает телеграм-канал Восточного межрегионального СК.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Согласно данным следствия, вертолет осуществлял полет из поселка Охотск в Магадан к постоянному месту дислокации, но в установленное время воздушное судно на связь не вышло. На борту находились 5 человек

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры отметили, что сигналов аварийных радиомаяков во время поисков Ми-8 не поступало.

Местонахождение судна не установлено, поисковая операция в настоящий момент приостановлена.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

О пропаже вертолета авиакомпании "Взлет" стало известно ранее. Находящиеся на борту пассажиры летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ. К поискам также присоединилась Росавиация. По данным специалистов, местности пасмурная, "нормальная" погода без осадков.