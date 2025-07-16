Пропавший в Хабаровском крае вертолет нашли в 130 км от Охотска

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Вертолет Ми-8, который пропал в Хабаровском крае по пути в Магадан, нашли в 130 километрах от поселка Охотск, на склоне горы. Об этом сообщили в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уточнили в МЧС России, обломки вертолета нашли в районе мыса Гадикан. В данный момент спасатели следуют к месту для обследования территории. Экипаж вертолета, вероятно, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Дальнего Востока.

Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры проведут внеплановую проверку в отношении авиакомпании "Взлет", которой принадлежал упавший вертолет.

Вертолет Ми-8 пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан 14 июля. В установленное время воздушное судно не вышло на связь.

На борту пропавшего вертолета, предварительно, находились три члена экипажа и два техника. Они летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ.

Вскоре Росавиация приступила к поискам пропавшего вертолета. Спасатели вылетели из Магадана на самолете Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Охотска на вертолете Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

По факту случившегося также возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".