06 апреля, 11:55

Роскомнадзор не получал решений о блокировке Minecraft

Роскомнадзору не поступали решения от уполномоченных органов по поводу блокировки Minecraft после информации о мошенничестве в игре. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что могут ограничить доступ к мошенническим или недостоверным сведениям, которые распространяются под видом достоверных, только на основе решения суда о признании информации запрещенной или после поступившего от генерального прокурора или его заместителей требования об ограничении доступа к ресурсу.

"В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало", – уточнило ведомство.

Ранее департамент образования и науки Москвы предупредил, что мошенники начали обманывать детей с помощью игры Minecraft. Уточнялось, что злоумышленники находят детей в игровых чатах и переводят общение в мессенджер Telegram якобы для обсуждения игровых моментов.

После этого они представляются сотрудниками кибербезопасности, обвиняют школьников в передаче координат спецслужбам, угрожают задержаниями, заставляют красть деньги у взрослых и передавать средства курьерам.

До этого в Роскомнадзоре сообщили, что им не поступали решения уполномоченных органов об ограничении работы сервиса Duolingo, который был оштрафован на 2 миллиона рублей за нарушение российского закона в области персональных данных.

Выяснилось, что обучающая платформа не выполнила обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории России.

