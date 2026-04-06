Оранжевый уровень опасности из-за наводнения введен в Подмосковье

Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать в Московской области в связи с наводнением. Предупреждение будет актуально до 16:00 понедельника, 6 апреля, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Как пояснили в метеоучреждении, обильные осадки, обрушившиеся на Подмосковье в период с 3-го по 6-е число, привели к риску увеличения уровня воды в реках.

В частности, достижение отметки опасного явления "Высокое половодье" коснется рек Протвы у города Вереи, Катыш у села Троицкого, Нерской у Куровского, Нары у Наро-Фоминска, Озерны у деревни Городище, Малой Истры у деревни Киселево, Пахры у поселка Стрелковская Фабрика, Вори у деревни Мишнево и Северки у села Покровского.

"В результате достижения ОЯ "Высокое половодье" произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог", – подчеркнули в Гидрометцентре.

В середине марта в столичном регионе подготовили водохранилища к прохождению половодья. Например, городские службы заранее сбросили излишки воды, чтобы подготовить водохранилища к приему талого стока, а также ввели режим расширенного и учащенного мониторинга качества воды.

Параллельно с этим в мегаполисе провели учения по безаварийному прохождению паводка. В мероприятиях были задействованы свыше 3 тысяч человек сводной мобильной группировки Москвы и примерно 500 единиц современной техники. Они отработали методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.

