Москва готова к сезонному подъему воды в реках

Москва полностью готова к сезонному паводку, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте напомнили, что уровень воды в реках традиционно поднимается каждую весну. Для предотвращения возможных проблем городские службы и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) тщательно следят за ситуацией.

В частности, операторы речного ситуационного центра ЦОДД мониторят обстановку у причалов и набережных в круглосуточном режиме. Кроме того, центр поддерживает связь с профильными ведомствами, куда оперативно передает данные более чем с 500 камер телеобзора.

Помимо этого, ФГБУ "Канал имени Москвы" каждый день предоставляет отчеты об уровне воды в мегаполисе и окрестностях. ГБУ "Гормост", в свою очередь, отвечает за установку специальных бон на причалах с пешеходными переходами.

"Оставайтесь внимательными и не приближайтесь к воде без необходимости", – напомнили в Дептрансе.

Подготовка к паводкам началась в Москве еще в марте. Например, в середине прошлого месяца в столице были проведены учения по безаварийному прохождению данного периода. Порядка 3 тысяч человек сводной мобильной группировки города, а также примерно 500 единиц современной техники отработали методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.

К концу первого весеннего месяца в мегаполисе усилили контроль за причалами, набережными и тоннелями на время половодья. В городе реализовали комплекс превентивных мер, чтобы не допустить подтопления инженерных сооружений.