Конференция по развитию медицинского бизнеса состоится в Москве 8 апреля

Столичных предпринимателей приглашают присоединиться к конференции "Прибыльная частная клиника: управление, структура и технологии роста", которую организует ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) 8 апреля. Мероприятие посвящено развитию медицинского бизнеса, передает портал мэра и правительства города.

В ходе встречи слушатели узнают о способах повышения доходов частной медицинской организации и увеличения количества повторных обращений пациентов. Также там расскажут, как использовать бесплатные инструменты для продвижения, и проведут интерактив по анализу сайта, привлекающего посетителей.

Деловая программа стартует с выступления создателя международной франшизы многопрофильных клиник Татьяны Тищенко, которая расскажет о том, как организовать структуру медицинского бизнеса. В частности, спикер объяснит задачи и типы организационных структур, основные функциональные блоки и зоны ответственности, а также предложит схему коммуникаций.

В продолжение конференции финансовый директор и бизнес-тренер Татьяна Жукова проведет лекцию о финансовых моделях, которые приносят наибольшую прибыль частным клиникам. Эксперт представит сценарии увеличения доходов, ключевые показатели для отслеживания и наиболее эффективные системы оплаты труда врачей.

В свою очередь, основатель агентства медицинского маркетинга Александр Шишмарев поделится методами цифровизации работы клиники, начиная от поиска пациентов и заканчивая управлением командой. Он также расскажет, как интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в эти процессы.

Вместе с тем эксперты поделятся методами удвоения выручки, определения идеального среднего чека, увеличения числа записей на прием, повышения эффективности сотрудников и лояльности пациентов. Слушатели в том числе узнают о бесплатных способах продвижения медуслуг и клиник с использованием ИИ, а также о гарантийной поддержке для предпринимателей в Москве, работающих в сфере медицины и здравоохранения.

В рамках интерактива "Эффективный сайт как точка контакта с пациентом" участники узнают, как методика "тайный пациент" и анализ пути клиента по сайту позволяют выявить слабые места и повысить продажи.

Начало конференции запланировано на 11:00, а окончание – на 17:00. Местом проведения выбран бизнес-центр "Оружейный", расположенный в Оружейном переулке, доме 41.

Участие в мероприятии бесплатное, однако для этого требуется предварительная регистрация на портале МБМ.

"Малый бизнес Москвы" также ждет горожан на конференции "Госзаказ для малого бизнеса: от заявки до контракта" 14 апреля. Мероприятие рассчитано на предпринимателей, которые хотят участвовать в госзакупках.

В ходе собрания эксперты дадут представителям малого и среднего бизнеса советы по подготовке к закупкам. В том числе участники обсудят антидемпинговые меры, снижение рисков отклонения заявки и практические особенности работы с электронными торговыми площадками.