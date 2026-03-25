В Москве пройдет конференция по госзакупкам для малого и среднего бизнеса

В Москве 14 апреля пройдет конференция "Госзаказ для малого бизнеса: от заявки до контракта" для предпринимателей, которые хотят участвовать в госзакупках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие проведет ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В ходе конференции эксперты дадут представителям малого и среднего бизнеса советы по подготовке к закупкам. В том числе участники обсудят антидемпинговые меры, снижение рисков отклонения заявки и практические особенности работы с электронными торговыми площадками.

Конференция будет проходить с 11:00 до 16:00 в бизнес-пространстве "Митинг Поинт" в зале "Москва" по адресу Охотный Ряд, дом 2. Стать участником можно бесплатно, пройдя регистрацию на портале МБМ.

Первой выступит руководитель компании по тендерному сопровождению Мария Есипова. От нее бизнесмены узнают об основных требованиях к участникам госзакупок. Кроме того, она расскажет о регистрации и аккредитации на электронных торговых площадках.

Также на конференции выступит ведущий эксперт Центра развития конкурентной политики и госзаказа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Екатерина Маковлева. От нее слушатели узнают, как снизить финансовые риски во время торгов и не допустить отклонения заявки.

Начальник управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок столичного департамента по конкурентной политике Антон Прокофьев расскажет больше о портале поставщиков.

А про столичную поддержку малого и среднего предпринимательства можно будет узнать от исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антона Купринова.

О том, как получить контракт с оборотом до 5 миллионов рублей и увеличить результат, расскажет специалист по тендерному сопровождению поставщиков и предприниматель Виктор Гаркуша.

Также в мероприятии примет участие представитель крупного российского банка и федеральной электронной площадки для проведения закупок. В конце слушатели смогут задать вопросы и получить больше информации.

Ранее стало известно, что в 2025 году столичные заказчики сэкономили в госзакупках более 100 миллиардов рублей. В конкурентных закупках участвовали не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивало высокий уровень конкуренции. Он способствовал снижению начальных максимальных цен в ходе торгов.

