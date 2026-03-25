25 марта, 13:39
В Москве задержан администратор одной из крупнейших хакерских площадок
Фото: МАХ/"Ирина Волк"
В Москве задержан администратор одной из крупнейших хакерских площадок в мире, через которую на протяжении 4 лет продавались похищенные базы конфиденциальных данных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.
На платформе были опубликованы сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные после взломов. Приобрести или продать эту информацию, а также использовать данные для совершения мошенничества могли более 147 тысяч пользователей, которые были зарегистрированы на форуме.
Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Во время обыска по месту жительства администратора были найдены и изъяты технические средства, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.
Ранее к 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене приговорили российского хакера, работавшего на Украину. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничили ему свободу на год после истечения основного срока.
По данным ФСБ РФ, мужчина был завербован в запрещенное в стране террористическое сообщество, которое сотрудничало с украинскими разведывательными службами. По заданию киберподразделения он использовал вредоносное программное обеспечение для проведения компьютерных атак на российские ресурсы, что повлекло за собой нарушение работы объектов критической информационной инфраструктуры.
