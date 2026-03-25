Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 13:39

Происшествия

В Москве задержан администратор одной из крупнейших хакерских площадок

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве задержан администратор одной из крупнейших хакерских площадок в мире, через которую на протяжении 4 лет продавались похищенные базы конфиденциальных данных. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

На платформе были опубликованы сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные после взломов. Приобрести или продать эту информацию, а также использовать данные для совершения мошенничества могли более 147 тысяч пользователей, которые были зарегистрированы на форуме.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Во время обыска по месту жительства администратора были найдены и изъяты технические средства, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

Ранее к 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене приговорили российского хакера, работавшего на Украину. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничили ему свободу на год после истечения основного срока.

По данным ФСБ РФ, мужчина был завербован в запрещенное в стране террористическое сообщество, которое сотрудничало с украинскими разведывательными службами. По заданию киберподразделения он использовал вредоносное программное обеспечение для проведения компьютерных атак на российские ресурсы, что повлекло за собой нарушение работы объектов критической информационной инфраструктуры.

происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика