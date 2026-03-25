Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 14:41

Политика

В Иране сообщили о запуске ракет по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"

Фото: ТАСС/Zuma

Иран запустил крылатые ракеты класса "берег-море" по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на агентство Tasnim, которому поступила информация от пресс-службы иранской армии.

Атака была реализована Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. В результате авианосец оказался выведен из строя, уточнил спикер штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Исламская Республика уже не раз заявляла о запуске снарядов по "Аврааму Линкольну", который является одним из крупнейших авианосцев среди американского флота.

До этого Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В Тегеране назвали запуск снарядов "значительным шагом" в противостоянии с США.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 28 февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика