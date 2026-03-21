21 марта, 16:23

Mehr: Иран запустил баллистические ракеты по базе США и Британии на Диего-Гарсия

Иран запустил баллистические ракеты по базе США и Британии на Диего-Гарсия – СМИ

Фото: 123RF.соm/bisonov

Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщило агентство Mehr.

Подробности атаки не раскрываются.

До этого The Wall Street Journal писала, что американские военные пытались сбить одну из ракет системой SM-3, но результат неизвестен.

В Тегеране назвали запуск "значительным шагом" в противостоянии с США. Остров находится почти в 1,8 тысячи километров к югу от Индии – далеко от основного региона боевых действий.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 28 февраля. В ответ исламская республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Кроме того, организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) также сообщала об атаке по комплексу обогащения урана имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе со стороны Израиля и США. Радиоактивных утечек зафиксировано не было.

Крупный пожар на базе США "Виктория" в Багдаде возник после атаки иранских беспилотников

