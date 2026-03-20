КСИР атаковал военную базу США Эд-Дафра в ОАЭ

Фото: depositphotos/trekandshoot

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) заявили, что нанесли удары по американской военной базе Эд-Дафра, которая находится в ОАЭ. Заявление КСИР приводит иранское гостелевидение.

Кроме того, силы республики обстреляли цели в Иерусалиме и Хайфе. В ходе атак использовались сверхтяжелые ракеты Khorramshar, Qadr и Emad. Другие подробности ударов не приводятся.

Ранее в КСИР заявили, что иранские силы ПВО сбили американский истребитель F-35 в небе над центральной частью страны. Самолет получил серьезные повреждения, его дальнейшая судьба неизвестна, но высока вероятность падения.

Военные Ирана также впервые применили новейшие управляемые ракеты Nasrallah в ходе операции против сил США и Израиля. Ракеты использовали во время 65-й волны ударов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.