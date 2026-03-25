РИА Новости: частная клиника в Кемерове кодировала пациентов гипнозом и имплантами

Частная наркологическая клиника "Свобода" в Кемерове, где пациентам вводили психотропные вещества без соответствующей лицензии, предлагала пациентам услуги по кодированию с помощью психотерапевтического гипноза и вшивания имплантов, выяснили из открытых источников РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о сеансах гипноза по методу Довженко, суть которого заключается во внушении больному установки на пожизненную трезвость. Кроме него, клиника предлагала пациентам вшивать на срок до полугода Налтрексон-имплант, а также делать внутривенные и внутримышечные инъекции.

Накануне, 24 марта, в СУ Следственного комитета России по Кузбассу сообщили о задержании бывшего главного врача и директора клиники. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Последнему, в частности, предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ. Их имена не уточнялись.

Следствие установило, что сотрудники клиники вводили пациентам психотропные вещества, не имея на это лицензии. В августе прошлого года их действия привели к смерти 37-летнего мужчины. Позже, в декабре, еще одного пациента этой же клиники пришлось экстренно госпитализировать в отделение острых отравлений.

С февраля по март 2026-го директор учреждения заключил с гражданами 11 договоров на оказание медицинских услуг с применением психотропных веществ. Среди них также числился и несовершеннолетний.

Правоохранители провели обыски по месту жительства директора. Там они нашли и изъяли ампулы с психотропными веществами, предназначенные для незаконного сбыта.

Обыски также прошли по местам жительства сотрудников медучреждения и в клинике, где правоохранители обнаружили лекарственные средства, электронные носители информации и представляющую интерес для следствия документацию.

Позже прокуратура Кемеровской области сообщила о начале проверки деятельности клиники. Ведомство уточнило, что причиной смерти одного из пациентов стала алкогольная кардиопатия, осложненная острой сердечной недостаточностью.

"В ходе проверки в филиалах клиники, расположенных в городах Кемерове и Новокузнецке, будет оценено качество оказания медицинской помощи гражданам, проверено исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдение правил пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Ведомства не уточняли название учреждения, однако, по данным СМИ, речь идет о клинике "Свобода". На резонансную новость о противоправной деятельности ее руководства и сотрудников отреагировал рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.), являющийся ее амбассадором с 2024 года.

В соцести Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) он написал, что официально прекращает любые отношения с организацией. Гуф также отметил, что происходящее вызвало у него шок.

Ранее в Москве девушка умерла после проведения медицинских и косметологических процедур в частной клинике в Токмаковском переулке. Правоохранители изъяли служебную и медицинскую документацию, назначили несколько судебных экспертиз, а также допросили свидетелей.

Позже была задержана сотрудница клиники. Ей предъявили обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Позже суд отправил ее под домашний арест.