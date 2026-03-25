Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Аналогичные меры действуют в авиагаванях Внуково и Шереметьево. Там также возможны корректировки в расписании.

Столицу атакуют вражеские БПЛА. Первый дрон был сбит ночью 25 марта. Днем на подлете к городу уничтожили еще 8 беспилотников.

