ПВО уничтожила 56 беспилотников над Ленинградской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку 56 вражеских беспилотников в небе над Ленинградской областью, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Пост цитирует телеканал "360".

В результате прилета БПЛА в Усть-Луге возник пожар в районе порта, уточнил он, добавив, что в настоящее время ведется операция по ликвидации огня. В Выборге, в свою очередь, была повреждена кровля одного из жилых домов.

Тем не менее, по предварительным сведениям, в ходе инцидента никто не пострадал. Сейчас в регионе продолжаются меры по отражению атак дронов.

О налете беспилотников на Ленобласть стало известно в ночь на 25 марта. На фоне этого в регионе была введена опасность БПЛА, которая может приводить к снижению скорости мобильного интернета.

Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково временно ограничили прием и отправку самолетов. Запреты, по данным Росавиации, также повлияли на доступность воздушного пространства для рейсов в Калининград и обратно.