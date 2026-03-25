Ограничения на полеты отменены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. В ведомстве отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов вводились в Шереметьево вечером 24 марта. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры были объявлены на фоне очередной попытки атаки БПЛА в столичном регионе. Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 25 марта силы ПВО перехватили один беспилотник на подлете к Москве.