25 марта, 04:36

Происшествия

ПВО сбила 17 беспилотников в Ленинградской области

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

"В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается", – написал губернатор.

Последствия воздушной атаки пока не приводятся.

Атака беспилотников на Ленинградскую область началась в ночь на 25 марта. В регионе действует опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Вместе с тем в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они также сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.

происшествиярегионы

