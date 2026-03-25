ПВО сбила 17 беспилотников в Ленинградской области

Подразделения ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

"В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается", – написал губернатор.

Последствия воздушной атаки пока не приводятся.

Атака беспилотников на Ленинградскую область началась в ночь на 25 марта. В регионе действует опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Вместе с тем в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они также сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.