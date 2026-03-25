25 марта, 12:47

В ГД назвали невозможной реализацию запрета на гаджеты для детей

Реализовать идею о запрете на гаджеты для маленьких детей невозможно. Об этом Москве 24 заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Так он прокомментировал новость о том, что Минпросвещения России обсуждает возможность введения запрета, согласно которому дети до определенного возраста не смогут использовать смартфоны.

Глава ведомства Сергей Кравцов счел ненормальным, когда ребенку с 3 лет дают гаджет, чтобы он не мешал родителям заниматься своими делами. Это влияет на психологическое развитие малолетних, указал министр.

"Проблема в том, что взрослые и сами сидят в гаджетах, смотрят короткие видео и не видят для себя вреда, – а значит, и для ребенка. Поэтому нам взрослых бы сначала обучить. Контролировать это запретами и наказаниями практически невозможно, объективно говоря. Мы не можем залезть в семью и сказать: "Запрещаем вам давать телефон ребенку", – сказал Милонов.

По его словам, устройства бывают разного содержания и, по его мнению, вопрос должен стоять не в плоскости однозначного запрета, а в контроле времени и контента, что гораздо сложнее.

"От запрета ничего не изменится: несознательные родители не перестанут давать телефон ребенку, когда им нужно отдохнуть. Работать это не будет. Поэтому нужно идти по пути максимального информирования и разъяснения, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком", – отметил парламентарий.

Если детские психиатры и педагоги будут рассказывать, какие изменения происходят у детей в сознании, мозге и психике, то родители, узнав правду, сами перестанут давать смартфоны и планшеты, указал Милонов.

"Из-за гаджетов у ребенка расшатывается нервная система, снижается способность к обучению. Создается зависимость, а она в любом виде крайне опасна. Ребенок становится связан с этой привычкой, и попытка ограничить его будет вызывать истерические реакции. Объяснять это должен детский психиатр, который расскажет максимально научно и популярно", – подчеркнул депутат.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести запрет на доступ к соцсетям для детей до 10 лет. Там указали, что для ребят постарше нужны ограничения, но не такие радикальные.

Эту инициативу раскритиковал председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас. С его слов, решение о доступе детей к соцсетям должны принимать их родители.

