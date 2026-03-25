25 марта, 14:07
Собянин сообщил о ликвидации уже 12 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще два БПЛА, которые днем в среду, 25 марта, летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов беспилотников задействованы экстренные службы.
Уничтожать дроны, которые летели на Москву, начали с ночи 25 марта. Атака БПЛА возобновилась днем. С этого момента над регионом было сбито 12 беспилотников.
На этом фоне аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово обслуживают рейсы на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами.
В Росавиации объяснили, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.