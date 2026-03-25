Собянин сообщил о ликвидации уже 12 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще два БПЛА, которые днем в среду, 25 марта, летели на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов беспилотников задействованы экстренные службы.

Уничтожать дроны, которые летели на Москву, начали с ночи 25 марта. Атака БПЛА возобновилась днем. С этого момента над регионом было сбито 12 беспилотников.

На этом фоне аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово обслуживают рейсы на прилет и вылет по согласованию с соответствующими органами.

В Росавиации объяснили, что это нужно для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

