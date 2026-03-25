25 марта, 12:05

Происшествия
Hiru News: крокодил напал на купавшуюся в пруду девочку на Шри-Ланке

Крокодил напал на купавшуюся в пруду девочку на Шри-Ланке

Фото: 123RF.com/dandamanwasch

Крокодил напал на купавшуюся в пруду 9-летнюю девочку на Шри-Ланке. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Hiru News.

Инцидент произошел 19 марта, когда девочка пришла к водоему вместе с бабушкой. После того как крокодил утащил ребенка, местные жители собрались на месте происшествия. Они рассказали о случившемся правоохранителям и сотрудникам управления по охране дикой природы.

Девочку искали на протяжении 4 часов. Ее нашли живой и госпитализировали, но врачи все же не смогли ее спасти.

Ранее крокодил напал на многодетную мать и растерзал ее во время рыбалки в Индии. По данным СМИ, 37-летняя Лашкими Далей ловила рыбу на берегу реки Гобари. Крокодил выскочил из водоема и утащил женщину под воду.

Спасатели, лесные рейнджеры и жители соседней деревни приступили к поискам женщины. В результате они нашли останки Далей, крокодил съел половину тела жертвы. Далей вместе с мужем воспитывала трех малолетних дочерей.

животныепроисшествияза рубежом

