Курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 12 марта

Расчетный курс доллара, служащий вектором для внебиржевого рынка, впервые с 12 марта опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:12 по московскому времени американская валюта подешевела на 56 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 78,62 рубля.

В марте расчетный курс евро впервые с 12 сентября прошлого года поднялся выше 100 рублей. Однако позже он снизился до 98 рублей.

По мнению экспертов, к концу 2026 года доллар поднимется до 95–100 рублей. Крепкий рубль, в свою очередь, в этом году маловероятен из-за слабого платежного баланса.

