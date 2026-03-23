Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4,3 тыс долларов впервые с декабря 2025 года

Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опустилась ниже 4 300 долларов за тройскую унцию. Это первый подобный показатель с 31 декабря 2025 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 09:02 по московскому времени, стоимость драгметалла понижалась на 6,07% и составила 4 297 долларов за тройскую унцию.

Спустя несколько минут, к 09:08 фьючерс стал снижаться быстрее и достиг уровня 4 284 долларов за унцию. Что касается фьючерса на серебро с поставкой в мае этого года, он находится на уровне 63,18 доллара за тройскую унцию.

Утром 23 марта стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле этого года опустилась ниже 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 5 января 2026 года. По состоянию на 04:16 по московскому времени, стоимость драгметалла снизилась до 4 393,10 доллара за тройскую унцию. При этом стоимость серебра на бирже Comex также опустилась до 64,83 доллара за тройскую унцию впервые с 5 февраля.



