Стоимость золота опустилась ниже 4,4 тысячи долларов впервые с января

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле этого года опустилась ниже 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию впервые с 5 января 2026 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 04:16 по московскому времени, стоимость драгметалла снизилась до 4 393,10 доллара за тройскую унцию.

При этом стоимость серебра на бирже Comex также опустилась до 64,83 доллара за тройскую унцию впервые с 5 февраля.

Ранее расчетный курс евро, служащий вектором для внебиржевого рынка, впервые с 12 сентября прошлого года превысил отметку в 100 рублей. В свою очередь, курс доллара рос на 3,96% и был на уровне 87,197 рубля.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала обсуждение тенденции ослабления курса рубля преждевременным. По ее словам, ослабление курса наблюдается, однако колеблется в приемлемом диапазоне на уровне 2025 года. Ситуацию она связала с двумя факторами, один из которых нефть.