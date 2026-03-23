23 марта, 05:37

Политика

Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по Тегерану

Фото: depositphotos/trekandshoot

Израильские военные приступили к очередной масштабной атаке по инфраструктуре Тегерана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

"Армия Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", – говорится в сообщении армии.

По данным агентства Fars, несколько сильных взрывов уже прогремело в пяти районах Тегерана, в том числе в центре города. Подробности воздушной атаки пока не приводятся.

Ранее Иран нанес ракетный удар по району израильского города Димона, где расположен ядерный исследовательский центр. СМИ сообщили о более чем 20 пострадавших и одном полностью разрушенном здании.

Тегеран также пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае, если США нанесут удары по электростанциям республики. Кроме того, Иран в ответ атакует все электростанции, энергоинфраструктуру и объекты информационных технологий Израиля, а также объявит все электростанции в регионе, где располагаются базы США, своими "законными целями".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: пожар на производстве СПГ в Катаре потушили после ракетного удара Ирана

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

