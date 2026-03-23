Армия Израиля начала новую масштабную серию ударов по Тегерану

Израильские военные приступили к очередной масштабной атаке по инфраструктуре Тегерана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

"Армия Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране", – говорится в сообщении армии.

По данным агентства Fars, несколько сильных взрывов уже прогремело в пяти районах Тегерана, в том числе в центре города. Подробности воздушной атаки пока не приводятся.

Ранее Иран нанес ракетный удар по району израильского города Димона, где расположен ядерный исследовательский центр. СМИ сообщили о более чем 20 пострадавших и одном полностью разрушенном здании.

Тегеран также пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае, если США нанесут удары по электростанциям республики. Кроме того, Иран в ответ атакует все электростанции, энергоинфраструктуру и объекты информационных технологий Израиля, а также объявит все электростанции в регионе, где располагаются базы США, своими "законными целями".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.