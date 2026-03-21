21 марта, 22:40

IRIBNews: иранская ракета поразила цель в израильском Димоне, где находится ядерный центр

Иранская ракета поразила цель в израильском Димоне, где находится ядерный центр – СМИ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Иран нанес ракетный удар по району израильского города Димона, где расположен ядерный исследовательский центр, сообщило агентство IRIBNews.

В телеграм-канале агентство опубликовало видеозапись, где ракета пробивает израильскую систему ПВО и поражает цель.

Израильский "12-й канал" сообщает о более чем 20 пострадавших и одном полностью разрушенном здании. Агентство Tasnim уточняет, что ракету сбили, а в районе центра упали осколки.

Центр в Димоне – первый исследовательский центр Израиля, построенный при содействии Франции в 1964 году, под контролем МАГАТЭ не находится.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 28 февраля. В ответ исламская республика запустила ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

