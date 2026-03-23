FT: Иран применил при ударах по Катару ракеты, обходящие ПВО Patriot

Военные Ирана во время обстрела комплекса Qatar Energy в Катаре применили ракеты, которые способны обходить американские системы ПВО Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

Он не уточнил название ракет, однако добавил, что подобные технологии значительно усложняют перехват снарядов.

Производственная инфраструктура Qatar Energy подверглась обстрелам 18 и 19 марта. Целью ударов стали объекты, связанные с производством сжиженного природного газа (СПГ). Это привело к крупному пожару и большому ущербу.

Незадолго до этого Израиль атаковал иранское газовое месторождение "Южный Парс". Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ничего не знали об этой атаке. Американский лидер пообещал, что Израиль больше не будет обстреливать месторождение.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.