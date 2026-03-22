22 марта, 16:47

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецназа "Хезболла" в Ливане

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали командира сил специального назначения отрядов "Радван", действующих в составе шиитского движения "Хезболла" в Ливане, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что Абу Халиль Барджи служил командиром в "Радване" на протяжении многих лет. В последнее время он стал командующим их спецназа, который в том числе, по сведениям пресс-службы, отвечал за атаки по ЦАХАЛ. Вместе с Барджи были убиты еще два боевика "Хезболлы", их имена не называются.

В пресс-службе также добавили, что минувшей ночью Армия Израиля нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлы" в различных районах южного Ливана.

16 марта Израильские силы приступили к новой серии авиаударов по объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" в Бейруте. По данным СМИ, атаки пришлись на южный пригород Бейрута. Кроме того, под обстрелом оказался один из жилых домов в районе Харет-Хрейк.

Позже сообщалось, что как минимум четыре человека погибли в результате авиаудара израильских истребителей по центральной части ливанской столицы, еще семеро мирных жителей получили различные ранения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль также уведомлял об увеличении численности войск на юге Ливана и проведении ограниченного рейда против вооруженных формирований и объектов шиитской организации "Хезболлах".

