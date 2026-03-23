Политик Гэллоуэй: Трамп находится на грани нервного срыва из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва на фоне военной операции против Ирана. Таким мнением поделился британский политик Джордж Гэллоуэй.

"Трамп находится на грани нервного срыва. (Вице-президент США Джей Ди. – Прим. ред.) Вэнс об этом знает. Военные об этом знают. Кабинет министров это знает. СМИ об этом знают. Общественность об этом знает. Уберите его, дураки", – написал Гэллоуэй в соцсети X.

Ранее США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Радиоактивных утечек зафиксировано не было, угрозы для населения прилегающих районов нет.

В свою очередь, Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В Тегеране назвали запуск "значительным шагом" в противостоянии с США.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и Штаты нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.