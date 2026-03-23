03:34

Политик Гэллоуэй: Трамп находится на грани нервного срыва из-за Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва на фоне военной операции против Ирана. Таким мнением поделился британский политик Джордж Гэллоуэй.

"Трамп находится на грани нервного срыва. (Вице-президент США Джей Ди. – Прим. ред.) Вэнс об этом знает. Военные об этом знают. Кабинет министров это знает. СМИ об этом знают. Общественность об этом знает. Уберите его, дураки", – написал Гэллоуэй в соцсети X.

Ранее США и Израиль атаковали комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Радиоактивных утечек зафиксировано не было, угрозы для населения прилегающих районов нет.

В свою очередь, Иран нанес удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В Тегеране назвали запуск "значительным шагом" в противостоянии с США.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и Штаты нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Взрывы прогремели в городе Решт на севере Ирана

Читайте также


Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

