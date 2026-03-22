Пашинян накричал на пассажирку метро в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время поездки на ереванском метро накричал на переехавшую из Карабаха пассажирку, пригрозив ей пальцем, передает News.am.

Прямой эфир поездки траслировался в социальных сетях. Премьер-министр предложил ребенку в вагоне значок с изображением карты Армянской ССР без Нагорного Карабаха – символа, который он называет "Реальной Арменией". Мать ребенка заявила, что что ее семья переехала из Карабаха и их представления о карте отличаются.

"Вы не дали нам жить в Арцахе (армянское название Карабаха. – Прим. ред.), но не можете запретить нам надеяться на возвращение туда", – сказала она, попросив не продолжать диалог.

Однако Пашинян останавливать конфликт не захотел и на повышенных тонах сказал, что сын пассажирки будет жить именно в той Армении, карту которой он показал.

По его словам, государство сделало все возможное, чтобы жители оставались в Арцахе. Премьер также напомнил, что в 2023 году его обвиняли в закрытии границ и препятствовании переезду жителей Карабаха в Армению.

"Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться. А мы потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? И об этой карте не говорите с таким презрением. Не пытайтесь, вы, сбежавшие, говорить, что я сдал Карабах", – заявил Пашинян.

Немногим позже премьер-министр публично извинился перед своей оппоненткой и ее сыном. В эфире, транслируемом в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), он попросил прощения за эмоции и выразил надежду, что у них еще будет возможность поговорить в спокойной обстановке.

"Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажетесь и добавите пару грубых слов. Я это принимаю со смирением. <...>. Принимаю, что кое-что сказал неправильно, сказал с неправильной жестикуляцией, тональностью, выражением лица", – сказал премьер.

