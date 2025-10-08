Форма поиска по сайту

08 октября, 16:30

Политика
Politico: Меркель возмутила Киев словами о вине Польши и Прибалтики в конфликте на Украине

Киев возмутился словами Меркель о вине Польши и Прибалтики в конфликте на Украине – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Украинские власти остались недовольны заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о вине Польши и Прибалтики в конфликте на Украине, сообщает радио КП со ссылкой на газету Politico.

Меркель ранее напомнила, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали создать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но эта инициатива не получила поддержки со стороны Польши и прибалтийских государств. В результате именно это косвенно спровоцировало начало специальной военной операции, считает экс-канцлер.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник назвал слова Меркель как "неприемлемые и, честно говоря, отвратительные", передают журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что это заявление Меркель рассорило Берлин и Варшаву. Польская сторона резко отреагировала на ее слова. В частности, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий указывал, что политика бывшего канцлера Германии в отношении России нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.

Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

