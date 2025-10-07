The Telegraph: Слова Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу

Фото: ТАСС/Photothek Media Lab/picture alliance/Thomas Imo

Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о вине Польши и стран Прибалтики в начале СВО рассорили Берлин и Варшаву, сообщает радио КП со ссылкой на The Telegraph.

Издание утверждает, что польская сторона резко отреагировала на заявление. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил политику Меркель в отношении России в нанесении серьезного ущерба европейской безопасности.

Журналисты также подчеркивают, что отношения между Берлином и Варшавой уже были напряженными из-за споров о безопасности границ и миграционного кризиса. Кроме того, Польша давно выражала недовольство подходом ФРГ к отношениям с РФ не только при Меркель на посту канцлера, но и при ее преемнике Олафе Шольце.

О косвенной вине Польши и Прибалтики в начале спецоперации экс-канцлер заявила ранее в интервью одному венгерскому изданию. Политик раскрыла, что в 2021 году выступала за создание нового формата диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но эта инициатива не была поддержана из-за опасений указанных стран по поводу единой стратегии ЕС в отношении России.

В результате предложение так и не было реализовано, а после ухода Меркель с поста канцлера ФРГ начался российско-украинский конфликт, указывала она.