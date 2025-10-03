Глава МИД Польши: Варшава будет главным выгодополучателем от восстановления Украины

Фото: ТАСС/РАР/ЕРА/LESZEK SZYMANSKI

Варшава будет главным выгодополучателем от восстановления Украины после завершения боевых действий, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt. Его слова передает Life.ru.

"Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине", – отметил он.

По словам главы ведомства, значительным преимуществом для Польши станет присутствие в стране украинской диаспоры. Сикорский пояснил, что польский бизнес сохраняется на украинском рынке и в условиях конфликта, формируя основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

Как подчеркнул министр, Варшава также рассматривает возможность проведения одной из международных конференций, которая будет посвящена вопросам восстановления Украины.

Ранее Сикорский поделился мнением, в соответствии с которым конфликт на Украине может завершиться, как Первая мировая война, когда у одной из сторон кончатся ресурсы для продвижения.

Он призвал западные страны усилить давление на российскую экономику и увеличить военную помощь Украине, чтобы Москва поняла, что "не может победить". В таких условиях, по мнению министра, возможны мирные переговоры.

