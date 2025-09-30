Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем связаны заявления представителей Украины о возможности завершить конфликт уже в 2025 году.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига сказал, что страна якобы хочет закончить конфликт в текущем году.

"Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать", – ответил Песков на вопрос, как можно объяснить настрой Киева на фоне его нежелания вести переговоры.

Также представитель Кремля прокомментировал другое заявление Сибиги о якобы возможности Вооруженных сил Украины наносить дальнобойные удары по российской территории. Пресс-секретарь российского лидера указал, что относится к таким словам негативно.

"Заявление не новое, много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима", – сказал Песков.

Кроме того, Киев продолжает милитаристский настрой вместо попыток вести диалог и искать гарантии безопасности. Однако Москва слышит разные голоса из европейских столиц, поэтому продолжает дальше отслеживать ситуацию.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что конфликт на Украине может завершиться так же, как Первая мировая война, когда одна из сторон лишится ресурсов для его продолжения. Поэтому он призвал усилить давление на российскую экономику и увеличить военную помощь Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп указывал, что для России "настало время" завершить украинский конфликт.

