Министр обороны Британии Хили призвал Путина "согласиться на мир"

Фото: ТАСС/EPA/DAN HIMBRECHTS

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили обратился к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт. Его слова передает Sky News.

"Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <...> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", – сказал министр.

В то же время премьер Польши Дональд Туск на Варшавском форуме назвал Запад частью конфликта, который "нельзя проиграть", сообщает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на RMF 24.

Он заявил, что, если Запад потерпит поражение, это отразится на будущем поколении в Европе, США и "во всем мире".

"Мы должны осознавать, что это наша война, потому что война на Украине является лишь частью того жуткого проекта, который время от времени появляется в мире", – указал Туск.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский поделился мнением, в соответствии с которым конфликт на Украине может завершиться, как Первая мировая война, когда у одной из сторон кончатся ресурсы для продвижения.

Он призвал западные страны усилить давление на российскую экономику и увеличить военную помощь Украине, чтобы Москва поняла, что "не может победить". В таких условиях, по мнению министра, возможны мирные переговоры.

