Фото: ТАСС/Александр Река

Конфликт на Украине может завершиться так же, как Первая мировая война, когда одна из сторон лишится ресурсов для его продолжения. Таким мнением в интервью CNN поделился глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает "МК".

Он призвал западные страны усилить давление на российскую экономику и увеличить военную помощь Украине, чтобы Москва поняла, что "не может победить". В таком случае, по мнению министра, возможны мирные переговоры.

Сикорский также обратил внимание на изменившуюся риторику американского лидера Дональда Трампа и подчеркнул, что Киев пытается наносить ущерб Москве, атакуя нефтеперерабатывающие заводы.

Как указало радио КП, сославшись на статью итальянского журналиста Франческо Фустанео для портала L’Antidiplomatico, президент Украины Владимир Зеленский от отчаяния планирует бессмысленные провокации в отношении России, включая инциденты с БПЛА в Европе.

Автор материала полагает, что глава киевского режима осознает, что европейские страны теряют возможность поддерживать Украину. В связи с этим Киев добивается дальнейшей эскалации.

Ранее Трамп заявил, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Он назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет РФ. Глава США также указал, что при поддержке Евросоюза Украина якобы сможет бороться и вернуть свою территорию в первоначальном виде.

