Фото: depositphotos/ginasanders

Политическая ситуация в Европе на данный момент напоминает период перед Первой мировой войной, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Politico, которое пообщалось с западными чиновниками.

Собеседники журналистов обратили внимание на рост вероятности перерастания конфликтов в более масштабные.

Кроме того, они рассказали о своих опасениях относительно возможного наступления "момента Франца Фердинанда". Так называют ситуацию, когда неожиданная эскалация втягивает европейские государства в серьезное военное противостояние, как это случилось после убийства австрийского эрцгерцога в 1914 году. Тогда этот инцидент послужил катализатором Первой мировой войны.

Журналисты также обратили внимание, что 1 октября в Копенгагене должен состояться саммит глав государств ЕС. Данное мероприятие станет первым подобным после брюссельского совещания, которое прошло в июне.

Авторы статьи подчеркнули, что организация саммита сопровождается "бряцанием оружием", к которому мировое сообщество вернулось после возникновения оптимизма, связанного со встречей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Подчеркивается, что поведение государств ожесточилось. При этом тот факт, что страны Евросоюза не могут согласовать единую политику в отношении России, может стать фактором эскалации, полагают журналисты. К тому же результату может привести и бездействие.

"Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания, <...> который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт", – цитирует издание специалиста по оборонной политике ЕС по международным отношениям Рафаэля Лосса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла скорое начало третьей мировой войны, если подтвердится информация о планах Киева провести диверсию в Румынии и Польше.

Дипломат уточнила, что Украина собирается отремонтировать несколько сбитых российских БПЛА, оснастить их поражающим элементом, а затем направить на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. Одновременно с этим будет проведена дезинформационная кампания в Европе, чтобы обвинить во всем Москву и развязать конфликт между РФ и Альянсом.

