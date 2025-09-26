Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла скорое начало третьей мировой войны, если подтвердится информация о планах Киева провести диверсию в Румынии и Польше. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Дипломат пояснила, что, по данным венгерских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский планирует обвинить в этих диверсиях Россию. По словам Захаровой, в Киеве готовят свой "Гляйвицкий инцидент" – 31 августа 1939 года нацистский лидер Адольф Гитлер приказал службе безопасности СД имитировать захват поляками немецкой радиостанции. На следующей день, 1 сентября 1939 года, Гитлер сослался на этот инцидент, объясняя нападение Германии на Польшу.

План Украины, как уточнила Захарова, состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых российских БПЛА, оснастить их поражающим элементом, а затем направить на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. Одновременно с этим будет проведена дезинформационная кампания в Европе, чтобы обвинить во всем Москву и развязать конфликт между РФ и Альянсом.

По данным венгерских журналистов, причина действий Зеленского в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят "сокрушительное поражение", а разгром армии приобретает стратегический характер.

"Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны", – заключила Захарова.

Ранее военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил, что у одного из беспилотников, который обнаружили на территории Польши, "нос" был замотан скотчем. Это может говорить о том, что дрон был сбит и поврежден, а позже его смогли собрать, восстановить и использовать по назначению.

Эксперт предположил, что это сделала Украина и что подобная провокация была рассчитана на вмешательство США и НАТО, однако этого не произошло.

