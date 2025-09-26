Политолог Светов: НАТО посчитало отмашкой слова Трампа об атаке на военные самолеты РФ

Европейские дипломаты предупредили РФ о готовности сбивать российские военные самолеты, сообщили западные СМИ. К каким последствиям это может привести, разбиралась Москва 24.
"Граница НАТО подвергается испытаниям"
Европа предупредила Кремль о готовности сбивать российские военные самолеты в случае нарушения воздушного пространства, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на участников "напряженной встречи" в Москве. По данным источников, о серьезных намерениях сообщили послы Великобритании, Германии и Франции.
Поводом же стала обеспокоенность ситуацией, когда три российских истребителя МиГ-31 якобы залетели на территорию Эстонии 19 сентября. По словам местных властей, самолеты находились в небе этой страны без разрешения в течение 12 минут.
Однако министерство обороны России опровергло заявления о нарушении границ. В ведомстве подчеркнули, что МиГ-31 планово летели на аэродром в Калининградскую область из Карелии.
Однако после обвинений Эстонии министр обороны Литвы Довиле Шакалене разместила на своей странице в соцсети Х пост с намеком сбивать российские самолеты в подобных случаях.
"Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Мы должны быть серьезны. Турция подала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений", – написала Шакалене.
В контексте Турции она упомянула ситуацию, когда в 2015 году военно-воздушные силы этой страны сбили российский самолет Су-24 над Сирией. После этого РФ ввела против Анкары санкции, но затем получила официальные извинения от президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
О возможности стран НАТО сбивать российские самолеты на полях Генассамблеи ООН объявил и президент США Дональд Трамп. При этом на вопрос, поддержит ли он союзников в этом, указал, что все "зависит от обстоятельств".
Генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News поддержал идею, однако позднее уточнил CNN, что это возможно только в случае прямой опасности для граждан и военных. В остальных же ситуациях достаточно сопровождения до выхода из воздушного пространства стран Альянса. В то же время Рютте ранее заявил, что угрозы в случае с Эстонией не было.
При этом единого мнения по инициативе атаковать российские самолеты в НАТО пока нет, сообщил телеканал CNN. В частности, страны Балтии, Польша и США поддержали силовой ответ, в то время как ряд других государств, среди которых Германия, призвали избегать эскалации.
Ранее же Запад обвинил Россию в появлении дронов в небе ряда государств. В частности, Польша заявила о пролете 19 БПЛА в страну якобы из РФ. Также некие дроны, по утверждениям местных властей, наблюдали в Норвегии, Швеции и Дании. Однако никаких доказательств они не предоставили.
"Россия ответит"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о готовности сбивать российские самолеты безответственными.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о "напряженной встрече" по этому поводу с европейскими дипломатами в Москве.
"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства", – отметила Захарова.
Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL отметил, что подобные действия НАТО приведут к войне. Также он подчеркнул, что страны Альянса до сих пор не предоставили доказательства причастности РФ к дронам в небе над Европой.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что международное право вообще запрещает вести речь о сбивании самолетов.
При этом он обратил внимание, что истории с дронами в Польше и ряде других стран, а также истребителями в Эстонии, появились примерно в одно и то же время накануне 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 23 сентября. Это был шанс для украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с Трампом и другими западными политиками для рассказов о "злой России", убежден Кнутов.
"Все это нужно, чтобы посеять панику и внушить Трампу, что Россия агрессивна и что он должен поменять свою политику: развернуться к Украине и НАТО, а также пойти на создание бесполетной зоны над Украиной. К счастью, этого всего не произошло", – отметил эксперт.
Также Кнутов отметил, что после инцидентов в Польше глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 6 миллиардов евро на создание "стены дронов" против внешней агрессии.
"Деньги надо чем-то оправдать. И после ее заявления появляются несколько причин на это – Эстония, Норвегия, Дания", – добавил он.
При этом политолог Юрий Светов выразил мнение в разговоре с Москвой 24, что НАТО преувеличивает свои силы в плане возможного конфликта с РФ. Это происходит из мнения Европы, что она может диктовать миру свои условия.
В НАТО должны понимать, что ответ России будет молниеносным и адекватным. Однако самое страшное, что в Альянсе нам в этом плане не верят, заключил Светов.