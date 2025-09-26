Политолог Светов: НАТО посчитало отмашкой слова Трампа об атаке на военные самолеты РФ

Европейские дипломаты предупредили РФ о готовности сбивать российские военные самолеты, сообщили западные СМИ. К каким последствиям это может привести, разбиралась Москва 24.

"Граница НАТО подвергается испытаниям"

Европа предупредила Кремль о готовности сбивать российские военные самолеты в случае нарушения воздушного пространства, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на участников "напряженной встречи" в Москве. По данным источников, о серьезных намерениях сообщили послы Великобритании, Германии и Франции.

Поводом же стала обеспокоенность ситуацией, когда три российских истребителя МиГ-31 якобы залетели на территорию Эстонии 19 сентября. По словам местных властей, самолеты находились в небе этой страны без разрешения в течение 12 минут.

Однако министерство обороны России опровергло заявления о нарушении границ. В ведомстве подчеркнули, что МиГ-31 планово летели на аэродром в Калининградскую область из Карелии.





из сообщения Минобороны РФ Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

Однако после обвинений Эстонии министр обороны Литвы Довиле Шакалене разместила на своей странице в соцсети Х пост с намеком сбивать российские самолеты в подобных случаях.

"Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Мы должны быть серьезны. Турция подала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений", – написала Шакалене.

В контексте Турции она упомянула ситуацию, когда в 2015 году военно-воздушные силы этой страны сбили российский самолет Су-24 над Сирией. После этого РФ ввела против Анкары санкции, но затем получила официальные извинения от президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

О возможности стран НАТО сбивать российские самолеты на полях Генассамблеи ООН объявил и президент США Дональд Трамп. При этом на вопрос, поддержит ли он союзников в этом, указал, что все "зависит от обстоятельств".

Генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News поддержал идею, однако позднее уточнил CNN, что это возможно только в случае прямой опасности для граждан и военных. В остальных же ситуациях достаточно сопровождения до выхода из воздушного пространства стран Альянса. В то же время Рютте ранее заявил, что угрозы в случае с Эстонией не было.

При этом единого мнения по инициативе атаковать российские самолеты в НАТО пока нет, сообщил телеканал CNN. В частности, страны Балтии, Польша и США поддержали силовой ответ, в то время как ряд других государств, среди которых Германия, призвали избегать эскалации.

Ранее же Запад обвинил Россию в появлении дронов в небе ряда государств. В частности, Польша заявила о пролете 19 БПЛА в страну якобы из РФ. Также некие дроны, по утверждениям местных властей, наблюдали в Норвегии, Швеции и Дании. Однако никаких доказательств они не предоставили.

"Россия ответит"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о готовности сбивать российские самолеты безответственными.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенные.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о "напряженной встрече" по этому поводу с европейскими дипломатами в Москве.

"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства", – отметила Захарова.

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL отметил, что подобные действия НАТО приведут к войне. Также он подчеркнул, что страны Альянса до сих пор не предоставили доказательства причастности РФ к дронам в небе над Европой.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что международное право вообще запрещает вести речь о сбивании самолетов.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Самолет, который не ведет огонь, но нарушил воздушное пространство, является нарушителем границы. Но все просто соблюдают протокол, в воздух поднимаются дежурные группы. Поэтому заявления, которые звучат, – это провокация и нежелание соблюдать международное законодательство.

При этом он обратил внимание, что истории с дронами в Польше и ряде других стран, а также истребителями в Эстонии, появились примерно в одно и то же время накануне 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 23 сентября. Это был шанс для украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с Трампом и другими западными политиками для рассказов о "злой России", убежден Кнутов.

"Все это нужно, чтобы посеять панику и внушить Трампу, что Россия агрессивна и что он должен поменять свою политику: развернуться к Украине и НАТО, а также пойти на создание бесполетной зоны над Украиной. К счастью, этого всего не произошло", – отметил эксперт.

Также Кнутов отметил, что после инцидентов в Польше глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 6 миллиардов евро на создание "стены дронов" против внешней агрессии.

"Деньги надо чем-то оправдать. И после ее заявления появляются несколько причин на это – Эстония, Норвегия, Дания", – добавил он.

При этом политолог Юрий Светов выразил мнение в разговоре с Москвой 24, что НАТО преувеличивает свои силы в плане возможного конфликта с РФ. Это происходит из мнения Европы, что она может диктовать миру свои условия.





Юрий Светов политолог Вдохновило их на такое поведение заявление Трампа, что при нарушении воздушного пространства самолеты можно сбивать. В принципе, ничего нового в этом нет, но члены НАТО восприняли это как отмашку: теперь они будут сбивать российские самолеты, а США их поддержат. Дело в том, что вся "коалиция желающих" послать войска на Украину сводится к одному: а будет ли воздушное прикрытие со стороны США? И теперь они считают, что эта отмашка им дана.

В НАТО должны понимать, что ответ России будет молниеносным и адекватным. Однако самое страшное, что в Альянсе нам в этом плане не верят, заключил Светов.

