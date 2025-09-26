Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 18:39

Политика
Главная / Истории /

Политолог Светов: НАТО посчитало отмашкой слова Трампа об атаке на военные самолеты РФ

"Мы должны быть серьезны": почему в НАТО заговорили об атаке на военные самолеты РФ

Европейские дипломаты предупредили РФ о готовности сбивать российские военные самолеты, сообщили западные СМИ. К каким последствиям это может привести, разбиралась Москва 24.

"Граница НАТО подвергается испытаниям"

Фото: 123RF/antmatveev

Европа предупредила Кремль о готовности сбивать российские военные самолеты в случае нарушения воздушного пространства, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на участников "напряженной встречи" в Москве. По данным источников, о серьезных намерениях сообщили послы Великобритании, Германии и Франции.

Поводом же стала обеспокоенность ситуацией, когда три российских истребителя МиГ-31 якобы залетели на территорию Эстонии 19 сентября. По словам местных властей, самолеты находились в небе этой страны без разрешения в течение 12 минут.

Однако министерство обороны России опровергло заявления о нарушении границ. В ведомстве подчеркнули, что МиГ-31 планово летели на аэродром в Калининградскую область из Карелии.

Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
из сообщения Минобороны РФ

Однако после обвинений Эстонии министр обороны Литвы Довиле Шакалене разместила на своей странице в соцсети Х пост с намеком сбивать российские самолеты в подобных случаях.

"Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Мы должны быть серьезны. Турция подала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений", – написала Шакалене.

В контексте Турции она упомянула ситуацию, когда в 2015 году военно-воздушные силы этой страны сбили российский самолет Су-24 над Сирией. После этого РФ ввела против Анкары санкции, но затем получила официальные извинения от президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

О возможности стран НАТО сбивать российские самолеты на полях Генассамблеи ООН объявил и президент США Дональд Трамп. При этом на вопрос, поддержит ли он союзников в этом, указал, что все "зависит от обстоятельств".

Генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News поддержал идею, однако позднее уточнил CNN, что это возможно только в случае прямой опасности для граждан и военных. В остальных же ситуациях достаточно сопровождения до выхода из воздушного пространства стран Альянса. В то же время Рютте ранее заявил, что угрозы в случае с Эстонией не было.

При этом единого мнения по инициативе атаковать российские самолеты в НАТО пока нет, сообщил телеканал CNN. В частности, страны Балтии, Польша и США поддержали силовой ответ, в то время как ряд других государств, среди которых Германия, призвали избегать эскалации.

Ранее же Запад обвинил Россию в появлении дронов в небе ряда государств. В частности, Польша заявила о пролете 19 БПЛА в страну якобы из РФ. Также некие дроны, по утверждениям местных властей, наблюдали в Норвегии, Швеции и Дании. Однако никаких доказательств они не предоставили.

"Россия ответит"

Фото: 123RF/fotovlad

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о готовности сбивать российские самолеты безответственными.

Это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенные.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о "напряженной встрече" по этому поводу с европейскими дипломатами в Москве.

"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства", – отметила Захарова.

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL отметил, что подобные действия НАТО приведут к войне. Также он подчеркнул, что страны Альянса до сих пор не предоставили доказательства причастности РФ к дронам в небе над Европой.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что международное право вообще запрещает вести речь о сбивании самолетов.

Самолет, который не ведет огонь, но нарушил воздушное пространство, является нарушителем границы. Но все просто соблюдают протокол, в воздух поднимаются дежурные группы. Поэтому заявления, которые звучат, – это провокация и нежелание соблюдать международное законодательство.
Юрий Кнутов
военный эксперт, историк войск ПВО

При этом он обратил внимание, что истории с дронами в Польше и ряде других стран, а также истребителями в Эстонии, появились примерно в одно и то же время накануне 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 23 сентября. Это был шанс для украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с Трампом и другими западными политиками для рассказов о "злой России", убежден Кнутов.

"Все это нужно, чтобы посеять панику и внушить Трампу, что Россия агрессивна и что он должен поменять свою политику: развернуться к Украине и НАТО, а также пойти на создание бесполетной зоны над Украиной. К счастью, этого всего не произошло", – отметил эксперт.

Также Кнутов отметил, что после инцидентов в Польше глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 6 миллиардов евро на создание "стены дронов" против внешней агрессии.

"Деньги надо чем-то оправдать. И после ее заявления появляются несколько причин на это – Эстония, Норвегия, Дания", – добавил он.

При этом политолог Юрий Светов выразил мнение в разговоре с Москвой 24, что НАТО преувеличивает свои силы в плане возможного конфликта с РФ. Это происходит из мнения Европы, что она может диктовать миру свои условия.

Вдохновило их на такое поведение заявление Трампа, что при нарушении воздушного пространства самолеты можно сбивать. В принципе, ничего нового в этом нет, но члены НАТО восприняли это как отмашку: теперь они будут сбивать российские самолеты, а США их поддержат. Дело в том, что вся "коалиция желающих" послать войска на Украину сводится к одному: а будет ли воздушное прикрытие со стороны США? И теперь они считают, что эта отмашка им дана.
Юрий Светов
политолог

В НАТО должны понимать, что ответ России будет молниеносным и адекватным. Однако самое страшное, что в Альянсе нам в этом плане не верят, заключил Светов.

Читайте также


Старкина Маргарита

политиказа рубежомистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика