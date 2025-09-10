Форма поиска по сайту

10 сентября, 11:42

Политика

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС вложит 6 млрд евро в альянс БПЛА с Украиной

Фото: AP Photo/Pascal Bastien

Евросоюз вложит 6 миллиардов евро в альянс БПЛА с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления перед депутатами Европарламента.

"Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной", – приводит ее слова РИА Новости.

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico сообщает, что способность европейцев спасти Украину без США вызывает сомнения.

Бывший начальник штаба обороны Британии Ник Картер усомнился в том, что растущие общие интересы европейских лидеров и увеличение расходов Европы на оборону смогут "проявиться достаточно быстро, чтобы спасти Украину без существенной помощи со стороны США".

По его словам, под сомнением также находится способность данных факторов помочь в восстановлении сдерживания в Евроатлантическом регионе.

Ранее СМИ писали, что США намерены свернуть программы поддержки армий европейских стран, граничащих с Россией. По утверждениям источников, речь идет о программах по подготовке и оснащению военнослужащих в государствах Восточной Европы.

Некоторые страны Европы отказались приобретать оружие у США для Киева

