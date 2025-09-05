Посольство РФ назвало кражей использование Британией активов Москвы для покупки оружия ВСУ

Фото: depositphotos/Mermolenko

Москва считает незаконными действиями предоставление Великобританией средств из доходов от замороженных российских активов на приобретение военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу посольства РФ в Лондоне.

"Такие действия в любой юрисдикции рассматриваются как противоправные", – заявили в ведомстве.

Дипломаты сделали акцент на том, что, совершив соответствующее преступление, Лондон нанес серьезный ущерб своей международной репутации, в том числе среди зарубежных инвесторов.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что Москва не оставит без ответа подобные недружественные действия Великобритании, указав, что они направлены не только против РФ, но и против ее законных интересов.

Министр обороны Британии Джон Хили ранее признал, что правительство его страны использовало более 1 миллиарда фунтов стерлингов из доходов от активов РФ для оказания военной помощи Киеву.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна будет возвращать замороженные на Западе активы "в натуральной форме". Речь идет об украинской земле и другом недвижимом и движимом имуществе, расположенном на ней.

Более того, политик подчеркнул, что Британия может расплатиться за незаконный захват активов "ценностями британской короны".