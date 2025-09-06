EXXpress: парламент Австрии потребовал объяснений из-за подаренных Украине поездов

Фото: AP Photo/Heinz-Peter Bader

Парламент Австрии раскритиковал решение властей подарить Украине спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий. Об этом сообщила газета EXXpress.

"В то время как правительство накладывает одно бремя (налоговое. – Прим. ред.) за другим на собственное население и гора долгов растет, они (правительство. – Прим. ред.) два специальных поезда просто раздают – как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило", – отметил генсек оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.

По его словам, основная проблема состоит в вопросе нейтралитета страны, поскольку нельзя исключать возможности того, что эти поезда будут применяться против России.

Член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек указал, что на Украине в основном задействуют локомотивы широкой колеи, поэтому возникает вопрос по применению Киевом австрийских поездов без существенных доработок. Австрийская партия свободы потребовала от министра транспорта Петера Ханке подробной информации о том, является ли этот случай единичным, или есть практика передачи Украине принадлежащего государству транспорта без учета мнения парламента.

