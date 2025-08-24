Норвегия и ФРГ профинансируют закупку систем Patriot с боеприпасами для Украины

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Норвегия и Германия согласились профинансировать закупку двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с полным боекомплектом для Украины. Об этом сообщило правительство королевства.

"Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе", – цитирует кабмин ТАСС.

Кроме того, Норвегия выделит более 695 миллионов долларов на средства противовоздушной обороны (ПВО), которые будут поставляться из ФРГ.

Ранее Европейский союз перевел Киеву два транша, общий размер которых составил 4,05 миллиарда евро. По данным ЕК, всего с начала СВО Евросоюз потратил на Украину 168,9 миллиарда евро, из которых 59,6 миллиарда были направлены на оружие. Туда вошли двусторонние поставки и закупки через Европейский фонд мира.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что Альянс будет участвовать в укреплении ВСУ после окончания конфликта. При этом, по его словам, США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, однако объединение сделает все, чтобы войска страны были совместимы с блоком. Как пояснил Рютте, речь касается вооружения, организации и подготовки военных.

